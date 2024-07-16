Цены на бензин Аи-95 подскочили до максимума с сентября 2023 года

Бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подорожал до 72 714 рублей за тонну (+1,87%). Цена топлива находится на этих уровнях впервые с сентября 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

Исторический рекорд стоимости Аи-95 на бирже был установлен 7 сентября 2023 года. Тогда цена поднималась до 76 876 рублей за тонну.

Бензин Аи-92 во вторник подорожал на 1,37%, до 56 360 рублей за тонну. Ценовой рекорд для этой марки составляет 70 508 рублей за тонну. Он был достигнут 18 сентября прошлого года.

Стоимость других видов топлива на СПбМТСБ также выросла. Цена мазута за день увеличилась на 1,83%, до 31 054 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 4,2%, до 25 740 рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля прибавила 0,85%, до 59 834 рублей за тонну.

Наибольший рост во вторник продемонстрировало топливо для реактивных двигателей. Его стоимость подскочила 7,11%, до 82 316 рублей.

До этого в России зафиксировали резкий обвал поставок бензина за рубеж.

Ранее правительство РФ задумалось о введении запрета на экспорт бензина в августе.