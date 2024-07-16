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В России выросли продажи игристого

Продажи игристых вин в России за полгода выросли почти на 13%

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Depositphotos

Розничные продажи игристых вин в России по итогам января — июня выросли на 12,8%, до 9,98 млн дал. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Продажи ликерных вин за полгода выросли на 12,1%, до 665,2 тыс. дал. При этом спрос россиян на виноградные вина за период увеличился всего на 2,5%, до 27,55 млн дал.

Общие продажи алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) за шесть месяцев выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

До этого в России зафиксировали резкий рост продаж крепкого алкоголя. Лидером стал виски. Спрос на этот напиток среди россиян в январе — мае взлетел на 24,6% год к году. Аналитики связывают такой скачок продаж виски с локализацией производства. В результате стоимость конечной продукции снизилась и товар стал доступнее для широкого потребителя.

Ранее стало известно, в каких регионах РФ сильнее всего любят вино.

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