Еврокомиссия предложит Киеву кредиты с погашением за счет активов РФ

Еврокомиссия разрабатывает кредитное предложение для Киева — Украине хотят предоставить $50 млрд с погашением за счет замороженных активов РФ, при этом предложенный механизм будет базироваться на гарантиях резерва бюджета Европейского союза (ЕС). Об этом рассказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, его цитирует РИА Новости.

«Еще одна тема обсуждения — это кредиты, которые должны быть предоставлены Украине. <...> Мы пытаемся подготовить это как можно скорее, потому что предлагаемый Еврокомиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС», — уточнил чиновник.

Джентилони объяснил, что ЕС может использовать резерв как гарантию только до конца 2024 года, поэтому оформление предложения по кредиту необходимо завершить в кратчайшие сроки.

В начале июля агентство Bloomberg писало, что Саудовская Аравия в начале 2024 года в частном порядке «намекнула», что может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов Российской Федерации.

По словам источников агентства, минфин королевства выразил некоторым странам G7 свое несогласие с идеей использования активов РФ для помощи Киеву. Один из источников подчеркнул, что это звучало как завуалированная угроза, поскольку в Эр-Рияде специально упомянули долги, выпущенные французским казначейством.

Ранее в Кремле предупредили Запад о последствиях в случае изъятия активов России.