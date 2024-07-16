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Товарооборот России и Индии рекордно вырос

Товарооборот России с Индией в мае достиг рекордных $7,5 млрд

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Объем двусторонней торговли России и Индии по итогам мая вырос до рекордных $7,5 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности азиатской страны.

Предыдущий максимум был зафиксирован в марте 2024 года и составил $6,3 млрд.

Поставки российской продукции на индийский рынок за последний месяц весны выросли на 18% год к году, до $7,1 млрд. В то же время экспорт из Индии в Россию подскочил в 1,4 раза по сравнению с прошлым маем, достигнув $425,4 млн.

Всего по результатам первых пяти месяцев объем торговли России и Индии увеличился на 12%, до $30,7 млрд. Это соответствует 48% от товарооборота этих двух стран за весь 2023 год.

Накануне в Минпромторге Индии заявили, что страна ищет способы нарастить поставки своей продукции на российский рынок. Рассматриваются разные группы товаров. Среди них — электроника.

Ранее стало известно, сколько Индия сэкономила за два года на закупках нефти у России.

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