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Европа закупилась российским газом

Поставки российского газа в ЕС за полгода выросли на 24%

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Depositphotos

Евросоюз по итогам первого полугодия нарастил закупки трубопроводного газа у России на 24%. Об этом говорится в отчете Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

При этом общее потребление газа в регионе за шесть месяцев сократилось на 4,1% в годовом выражении. Показатель составил 164 млрд куб. м.

В июне спрос на энергоноситель в Испании сократился на 20%, до 1,9 млрд куб. м, в Италии — на 9,9%, до 3,4 млрд куб. м, во Франции — на 5,3%, до 1,4 млрд куб. м.

Между тем Германия в прошлом месяце увеличила потребление газа на 7,6%, до 3,7 млрд куб. м.

Сейчас подземные хранилища Европы заполнены на 81,02%. Это на 9,5 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.

Нефтегазовые доходы России от продажи нефти и газа за полгода выросли на 68,5% и составили 5,7 трлн рублей.

Ранее стало известно, сколько Индия сэкономила за два года на закупках российской нефти.

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