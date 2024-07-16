Российские банки предупредили о рисках из-за запуска реестра электронных повесток

Российские банки, которых обязали отказывать в кредитах уклонистам от призыва и воинской службы, пока технически не могут выполнять все нормы, связанные с реестром электронных повесток. Об этом пишет РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка (НСФР), объединяющего крупные банки, направленных председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Председатель НСФР Андрей Емелин отметил, что банки до сих пор не понимают, как это будет работать. Организациям пока неизвестны ни канал передачи, ни технические параметры доступа, ни режимы взаимодействия. Он добавил, что банки технически могут не успеть доработать свои системы перед запуском реестра.

Участники рынка добавили, что до сих пор для банков не разработали правил, как и когда нужно будет отказывать клиенту в кредите, если тот окажется призывником-уклонистом.

Емелин привел в пример ситуацию, что на момент выдачи кредита клиент еще может не быть в реестре уклонистов от военной службы, а на момент регистрации договора, например, в Росреестре — уже да. Тогда получится, что банк правомерно выдаст кредит, но из обеспеченного он превратится в необеспеченный, а это другие резервы для банка, другая ставка, другие сроки, объяснил он.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш сказала, что техническое исполнение новых поправок о реестре повесток и ограничениях для заемщиков-уклонистов до сих пор не реализовано и создает для кредиторов неопределенность.

В апреле Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон «О воинской обязанности и службе». Теперь гражданам, получившим повестку, будет запрещен выезд за пределы России, пока они не явятся в военкомат. Повестки будут присылать в личный кабинет на «Госуслугах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект, отметил, что он не связан с мобилизацией и призван систематизировать процесс призыва.

Ранее стало известно, что в реестре Минобороны появится информация об имуществе призывников.