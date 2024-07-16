Россиянам рассказали, в каких городах упали цены на жилье

По итогам июня 2024 года Краснодар стал лидером по снижению цен на однокомнатные квартиры в новостройках (-15,9% к маю, до 154 тыс. рублей в среднем за квадратный метр). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании «Яндекс. Недвижимость». Там добавили, что двухкомнатные, трехкомнатные квартиры и студии в июне также больше всего подешевели в Краснодаре.

В компании объяснили такую динамику выводом из экспозиции первичного рынка города части лотов в проектах бизнес-класса и приостановкой реализации квартир более высокобюджетного сегмента.

Также снижение цен на «однушки» было зафиксировано в Санкт-Петербурге (-1,2%, до 238 тыс. рублей за «квадрат») и Самаре (-0,9%, до 104 тыс. рублей).

Краснодар стал лидером по снижению цен также на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в новостройках: в «двушках» квадрат подешевел на 19,1% (до 131 тыс. рублей в среднем), а в «трешках» — на 20,2% (до 127 тыс. рублей).

На втором месте по снижению цен на двухкомнатные квартиры находится Волгоград: здесь метр в «двушках» по сравнению с маем подешевел на 3,9% (до 131 тыс. рублей). Замыкает топ-3 со снижением медианной цены на 2,5% Красноярск. Средняя стоимость одного метра в двухкомнатных лотах в городе находится на отметке 155 тыс. рублей.

Сокращение цен на «трешки» отмечается в Самаре (-3,8%, до 98 тыс. рублей) и Уфе (-1,8%, до 136 тыс. рублей).

Квадратный метр в студиях Краснодара за месяц подешевел на 15,6%. Его медианная стоимость в июне составила около 177 тыс. рублей. В Самаре в июне цена снизилась на 1,2% (до 114 тыс. рублей), а в Волгограде — на 1% (до 150 тыс. рублей за «квадрат»).

Исследование было проведено в июле 2024 года.

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