В России составили портрет заемщика по семейной ипотеке

Россияне в среднем по семейной ипотеке (под 6%) берут двухкомнатные квартиры за 7 млн рублей. В основном по этой госпрограмме кредиты оформляют россияне в возрасте около 35 лет, 50% из них — женщины (+5% за год). Такую статистику «Газете.Ru» предоставил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев.

По его словам, сегодня 60% всех выдач по программе приходится на семьи с двумя детьми, 39% — на семьи с одним ребенком. При этом доля многодетных семей достигла своего минимума — менее 1%. Средний доход на семью, которая берет госкредит, составляет около 100 тыс. рублей. При этом в крупных городах он составляет более 130-150 тыс. рублей.

Как правило, в ипотеку берут недвижимость площадью в среднем 58-60 кв. м, в основном это двухкомнатные квартиры.

«Интересно отметить, что россияне с детьми описали так квартиру мечты. Для 80% из них неважно, это новостройка или вторичное жилье. Однако желательно, чтобы дом был не старше 10 лет. При этом для 87% важно, чтобы у каждого члена семьи была своя комната метражом не менее 12-15 кв. метров. Против проходных комнат высказалось 90%», — отметил Шавнев.

По его словам, для россиян важно наличие рядом с домом школы, магазинов и детских садов. Въезжать в квартиру в необустроенный район с детьми готовы лишь 10% опрошенных, заключил эксперт.

1 июля 2024 года в России отменили льготную ипотеку под 8%. К чему это приведет — в нашем материале.

Ранее сообщалось, что в московских квартирах выросли потолки.