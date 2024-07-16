Россиянам рассказали, как сохранить работоспособность в жару

Первый способ для поддержания продуктивности в жару — организовать свое рабочее место так, чтобы минимизировать воздействие высокой температуры за окном. Нужно работать в прохладном помещении с кондиционерами или вентиляторами. Об этом «Газете.Ru» рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

Даже во время знойной погоды она рекомендует не забывать о планировании.

«Второй способ — выполнять более тяжелую работу с утра или поздним вечером, когда температура становится более приемлемой. Это поможет избежать перегрева и сохранить энергию. Третий способ — поддержка оптимального уровня гидратации. Рекомендуется пить достаточное количество воды, чтобы компенсировать потерю жидкости из-за жары», — отметила Бухвалова.

По ее словам, обезвоживание может вызывать усталость, снижение концентрации и падение работоспособности. Четвертый способ —

обращать внимание на свое самочувствие. По словам эксперта, при сильном утомлении или дискомфорте из-за жары, лучше не стесняться делать перерывы и принимать меры для охлаждения. Бухвалова сказала, что это поможет избежать перегрева и сохранить продуктивность.

Пятый способ — практика методов релаксации. Бухвалова сказала, что регулярная йога, медитация или дыхательные упражнения помогут снизить стресс и улучшить фокус, что в свою очередь поддержит работоспособность в условиях жары.

По данным опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор», лишь 7% опрошенных россиян отметили очень высокую работоспособность в жаркую погоду. 40% оценивают мотивацию работать летом на среднем уровне, 17% — ниже среднего. 11% назвали свою работоспособность низкой.

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