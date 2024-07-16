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Назван город, в который россияне хотят поехать на экскурсию

Спрос россиян на отдых в Суздале вырос на 59% за год

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Shutterstock

Число бронирований размещения по России на август 2024 года выросло на 15% в годовом выражении. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Островок». Наиболее высокие темпы роста бронирований отмечаются по направлениям для экскурсионного туризма и в курортных городах. Среди городов для экскурсионного туризма лидирует Суздаль (+59% за год).

Число бронирований размещений Владимира на август выросло на 53%, Пскова – на 50%, Самары – на 35%, Краснодара – на 34%, Выборга – на 24%, Зеленоградска – на 20%, Казани – на 18%.

Среди курортных направлений заметный рост отмечается в Судаке – на 77%, Алуште – на 64%, Ялте – 56%, Новороссийске – 33%, Кабардинке – 14%. Среди регионов для активного отдыха по приросту спроса лидирует Камчатский край – на 31%, а также Карелия – 22%.

Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения по стране в августе составляет 5,8 тыс. рублей (+21% за год).

В топ-10 российских направлений по числу бронирований на август вошли:

Санкт-Петербург: средняя стоимость забронированной ночи насчитывает 5,5 тыс. рублей (+17% за год),
Сочи – 6,3 тыс. рублей (+24%),
Москва – 5,7 тыс. рублей (+19%),
Анапа – 5 тыс. рублей (+19%),
Калининград – 5,1 тыс. рублей (+21%),
Геленджик – 6,2 тыс. рублей (+22%),
● Казань – 5,9 тыс. рублей (+9%),
● Зеленоградск – 9 тыс. рублей (+22%),
Владивосток – 7,4 тыс. рублей (+21%),
● Нижний Новгород – 5,8 тыс. рублей (+21%).

На отели без звезд на август приходится 29% от всех бронирований, на апартаменты – 24%, гостевые дома – 19%. Доля бронирований отелей три звезды составила 12%, отелей четыре звезды – 7%, хостелов, коттеджей, кемпингов, глэмпингов, вилл – 3%, отелей две звезды – 2%. На отели пять звезд пришлось 1% бронирований. По данным сервиса, предпочтения туристов в выборе объектов размещения значительно не изменились с прошлого года.

Исследование было проведено в июле 2024 года.

Ранее стало известно, куда россияне полетят в августе.

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