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Сбер подписал с Кузбассом соглашение о сотрудничестве по подготовке IT-специалистов

Сбер создаст в Кузбассе школу по подготовке IT-специалистов

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Пресс-служба Сбера

Председатель правления Сбербанка Герман Греф и врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк подписали соглашение о сотрудничестве между Сбером и правительством Кемеровской области. Оно предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий и создание необходимых для этого условий, в том числе появление в регионе «Школы 21».

«Мы очень плотно сотрудничали все последние годы (…) и сейчас это новый шаг в реализации наших совместных планов, в том числе диверсификации экономики региона, – отметил глава Сбера Герман Греф. – Регион очень важный для страны в части добычи полезных ископаемых. Но сейчас делается шаг вперед в части развития инженерной компетенции, превращения региона в регион, который может поставлять на рынок высокотехнологичные решения».

«Школа 21» — это школа цифровых технологий от Сбера, которая дает возможность всем совершеннолетним желающим, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в ИТ-сфере. В ней готовят программистов, инженеров по разработке, ML-инженеров, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, junior- и –middle-разработчиков за 1,5–3 года. В настоящее время в девяти кампусах «Школы 21» по России учится более 5800 человек.

«Мы долгое время выступали испытательным полигоном для зарубежных стран, которые обкатывали свои технологии, в том числе программные продукты. Сегодня в связи с недружественными действиями возникла острая нехватка собственных специалистов, которые могли бы генерировать новые проекты и программы. Поэтому мы благодарны за те компетенции, которые будут привнесены в Кузбасс», — подчеркнул Илья Середюк.

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