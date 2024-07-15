В Ассоциации менеджеров назвали следование «зеленой» повестке показателем зрелости бизнеса

Сегодня инвесторам нужен серьезный стимул, мотивация и аргументы в пользу выбора «зеленых» активов, и важно понять, как убедить их смотреть в сторону ESG-финансирования. Об этом на встрече представителей Ассоциации менеджеров, посвященной инструментам и стимулам ESG финансирования, заявила исполнительный вице-президент по устойчивому развитию АФК «Система» Виктория Блатова.

Топ-менеджер компании сообщила, что корпорация еще в 2020 году привлекла первую кредитную линию от российского банка с возможностью привязать процентную ставку к динамике показателей устойчивого развития (Sustainability Improvement Loan).

«Мы продолжаем искать новые практики внедрения зеленого финансирования, — констатировала Виктория Блатова.

Также она добавила, что у компаний Группы АФК «Система» за плечами есть опыт выпуска социальных облигаций, реализации проектов с привлечением «зеленых» инвестиций».

По мнению директора по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марины Слуцкой, от следования ESG-повестке сегодня зависит жизнь будущих поколений завтра.

«Речь идет о переходе к более бережному отношению к ресурсам, заботе об экологии и сотрудниках, выработке новых инструментов достижения экономических целей, что безусловно положительно скажется на всех сферах жизни общества», — пояснила она.

Приверженность ценностям устойчивого развития и использование ESG-финансирования Марина Слуцкая назвала индикатором зрелой позиции бизнеса. А это, в свою очередь, может стать решающим фактором при выборе компании потенциальными инвесторами, добавила она.

Управляющий директор ДОМ.РФ. Алексей Пудовкин отметил высокий потенциал рынка ESG-облигаций в России, подчеркнув, что он уже сформирован с точки зрения инфраструктуры, ключевых методологических и рейтинговых процессов.

«В 2023 году рынок ESG-облигаций составил примерно 400 млрд рублей» — заявил Пудовкин.

Этой цифре, по его мнению, есть, куда расти.

«Мы советуем компаниям следовать принципам ESG во всех сферах бизнеса даже если вам придется пожертвовать доходностью»», — сказал он.

Директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова отметила, что инфраструктура в России готова к выпуску ESG-облигаций.

Участники встречи подчеркнули необходимость в инструментах и мерах стимулирования «зеленого» финансирования «здесь и сейчас».