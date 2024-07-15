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В одной из областей Украины ввели аварийные отключения электроснабжения

В Николаевской области ввели аварийные отключения электроснабжения

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Anna Voitenko/Reuters

В Ингульском районе Николаевской области Украины введены аварийные отключения электроснабжения. Об этом сообщает энергетическая компания «Николаевоблэнерго» в своем Telegram-канале.

Ведутся восстановительные работы. В настоящее время без электроэнергии остаются 7 тысяч бытовых потребителей и 398 юридических лиц.

Ранее аварийные отключения ввели в ряде районов Харьковской области, они отличаются от стабилизационных тем, что действуют не по графику, их длительность нельзя спрогнозировать.

До этого на Украине ужесточили график отключений света, 13 июля они идут по всей стране с 14:00 до конца суток. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на Украинскую энергетическую компанию «Укрэнерго». Отмечается, что в этот период будут отключались три очереди потребителей. В мае «Укрэнерго» прибегла к аварийным отключениям света в промышленных компаниях и домах во всех регионах страны. Причиной таких мер называлось увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания «на фоне последствий российских обстрелов».

Ранее в Одессе остановился общественный электротранспорт.

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