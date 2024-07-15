Авиабилеты в России продолжили дорожать

Стоимость авиабилетов в России за июнь выросла в среднем на 9%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на замминистра транспорта РФ Владимира Потешкина.

Авиабилеты в стране дорожают с начала года. Пик роста цен пришелся на март. Тогда стоимость билетов взлетела разом на 22% за месяц. Также высокие темпы увеличения стоимости авиабилетов фиксировались в феврале (+18%) и январе (+14%).

Начиная с апреля темпы роста цен на авиабилеты в стране начали постепенно замедляться. По итогам второго месяца весны прирост составил 11%, в мае — 9%.

На днях сообщалось, что в России захотели ввести потолок цен на авиабилеты. Сделать это могут уже в 2024 году. Депутаты Госдумы начали прорабатывать этот вопрос.

До этого в РФ ввели туристический налог.

Ранее стало известно, в какую страну россияне стали чаще летать в командировку.