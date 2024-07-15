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Госдолг Италии приблизился к €3 трлн

Внешний долг Италии приблизился к €3 трлн

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Tony Gentile/Reuters

Государственный долг Италии по итогам мая вырос на €13,3 млрд. Показатель приблизился к €3 трлн. Об этом сообщает итальянский центробанк.

Внешний долг Италии является одним из самых высоких среди стран – участниц Евросоюза. При этом Риму уже несколько лет не удается сократить соотношение между долгом и ВВП, которое составляет порядка 140%.

В 2023 году мировой госдолг превысил отметку в $100 трлн. Самой закредитованной страной являются США. Задолженность Соединенных Штатов по последним данным составляет $37,5 трлн, что составляет 35,6% мировой экономики. Китай занимает второе место с госдолгом в размере $14,9 трлн.

Сильнее всего в прошлом году объем долга в долларах среди стран «Большой двадцатки» сократила Россия — на 12%, до $285 млрд.

До этого сообщалось, что госдолг Великобритании достиг максимума с 1961 года.

Ранее в МВФ заявили о риске для мировой экономики из-за роста доли госдолга США к ВВП.

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