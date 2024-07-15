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В правительстве рассказали, когда может быть введен запрет на экспорт бензина

Новак: экспорт бензина могут запретить в августе в случае напряженной ситуации

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Экспорт бензина из России могут запретить в августе, если правительство не продлит разрешение. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, передает ТАСС.

Он рассказал, что на прошлой неделе кабмин проводил заседание по ситуации на топливном рынке.

«В принципе, если ситуация будет напряженной, то в августе не будем продлевать разрешение», — сказал Новак, подчеркнув, что оно действует только до конца июля.

Ситуацию на рынке топлива страны вице-премьер считает стабильной, при этом он отметил, что рынок чувствительно реагирует на объемы предложения бензина марки АИ-95.

По его словам, такая реакция вызвана «общей ситуацией, связанной с ремонтной кампанией».

Ничего страшного не происходит, добавил он.

До этого кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что цены на бензин в России будут расти до сентября включительно. По его прогнозу, стоимость топлива на заправках прибавит 5–10% к уровням июля.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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