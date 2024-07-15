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Alphabet запланировал купить стартап за $23 млрд

Alphabet запланировал купить стартап в сфере кибербезопасности Wiz за $23 млрд

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Shutterstock

Холдинговая компания Alphabet (в ее состав входит Google) ведет переговоры о покупке стартапа в сфере кибербезопасности Wiz за $23 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Соглашение между компаниями пока не достигнуто, однако Reuters утверждает, что сделка может состояться в ближайшее время.

По данным Bloomberg, благодаря Wiz Google смог бы догнать Microsoft и Amazon на рынке облачных решений. Сейчас Alphabet вкладывает больше средств в свой облачный клиентский бизнес, но все равно пока находится не на одном уровне с конкурентами.

Wiz был основан в Израиле, штаб-квартира компании расположена в Нью-Йорке. Компания предоставляет облачные решения по кибербезопасности для выявления угроз и реагирования на них с помощью искусственного интеллекта. В мае 2024 года молодой стартап привлек $1 млрд в частного финансирования.

Ранее Google уличили в наглой слежке за людьми.

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