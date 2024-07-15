Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае рекордно упали цены на новостройки

Цены на новостройки в Китае упали максимально с июня 2015 года

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Стоимость нового жилья в Китае по итогам июня снизилась еще на 4,5% в годовом выражении. Это самое значительное падение с июня 2015 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.

Новостройки в стране продолжают дешеветь уже 12 месяцев подряд. По сравнению с маем «первичка» подешевела на 0,7%, что является рекордом с октября 2014 года.

Цены на «вторичку» в июне также упали. Снижение составило 0,85% месяц к месяцу.

Кризис на рынке недвижимости остается главным препятствием для роста китайской экономики. В 2024 году ситуация продолжила усугубляться. Весной местные власти придумали способ стабилизировать ситуацию. Они захотели расчистить рынок жилья за счет покупки домов у проблемных девелоперов. В конце мая Центральный банк Китая пообещал выделить $42 млрд на выкуп жилья под соцнужды.

Ранее россиянам рассказали, где продаются самые дешевые квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами