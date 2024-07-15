В Китае рекордно упали цены на новостройки

Стоимость нового жилья в Китае по итогам июня снизилась еще на 4,5% в годовом выражении. Это самое значительное падение с июня 2015 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.

Новостройки в стране продолжают дешеветь уже 12 месяцев подряд. По сравнению с маем «первичка» подешевела на 0,7%, что является рекордом с октября 2014 года.

Цены на «вторичку» в июне также упали. Снижение составило 0,85% месяц к месяцу.

Кризис на рынке недвижимости остается главным препятствием для роста китайской экономики. В 2024 году ситуация продолжила усугубляться. Весной местные власти придумали способ стабилизировать ситуацию. Они захотели расчистить рынок жилья за счет покупки домов у проблемных девелоперов. В конце мая Центральный банк Китая пообещал выделить $42 млрд на выкуп жилья под соцнужды.

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