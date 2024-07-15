Российский бизнес предупредили о мошенничестве при расчетах с Китаем

В России участились случаи мошенничества с поставщиками товаров из Китая. Злоумышленники наживаются на трудностях отечественных импортеров с международными расчетами, предупреждает газета «Ведомости».

Аферисты предлагают помощь с оплатой партии товаров из Китая через счета в «чистых» банках. После получения суммы на счет фальшивый посредник исчезает. Ряд компаний уже потеряли таким образом более 50 млн рублей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо обращать внимание на дату регистрации предполагаемого посредника, а также на уставной капитал, наличие лицензий и разрешений. Кроме того, необходимо проверять бухгалтерскую отчетность потенциального посредника, рекомендуют эксперты.

До этого россиянам посоветовали регулярно проверять кредитную историю, чтобы не стать жертвой мошенничества с кредитами.

Ранее россияне оценили свою готовность к встрече с аферистами.