ЦБ Китая за сутки влил в финансовую систему 100 млрд юаней

Народный банк Китая (НБК) в понедельник, 15 июля, влил в финансовую систему страны 100 млрд юаней, или порядка $13,8 млрд в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение регулятора.

MLF является важным инструментом китайского ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам. Кроме того, MLF напрямую влияет на основную ставку НБК. Сейчас она составляет 3,45% годовых.

При этом Народный банк снова сохранил ставку по кредитам со сроком на 12 месяцев на уровне 2,5%. Она остается неизменной с августа 2023 года.

До этого государственное статистическое бюро Китая опубликовало предварительные данные по росту валового внутреннего продукта за первое полугодие. По итогам января — июня ВВП увеличился на 5% и составил 61,68 трлн юаней, или около $8,5 трлн. Наибольший рост показал сектор промышленности и строительства. За шесть месяцев показатель увеличился на 5,8%.

Ранее в Китае зафиксировали замедление инфляции до минимума с марта.