Россия рискует остаться без отечественного света

Россия с 2025 года может остаться без отечественных светодиодов и светильников, предупредила гендиректор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольга Грекова. Ее слова приводит газета «Ведомости».

Дело в том, что производство полностью российских светодиодов обходится значительно дороже, чем их сборка с использованием импортных компонентов. Стоимость отличается в 7-8 раз, отметила эксперт.

«На территории России производить светодиоды только для отечественных потребителей достаточно сложно без поддержки государства», — подчеркнула Грекова.

Большинство местных компаний покупают кристаллы и корпуса за границей, а сборку производят в РФ. Такая продукция перестанет считаться российской после ужесточения требований для признания светодиода отечественным с 1 января.

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