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Россия рискует остаться без отечественного света

«Ведомости»: Россия с 2025 года может остаться без отечественных светильников

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россия с 2025 года может остаться без отечественных светодиодов и светильников, предупредила гендиректор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольга Грекова. Ее слова приводит газета «Ведомости».

Дело в том, что производство полностью российских светодиодов обходится значительно дороже, чем их сборка с использованием импортных компонентов. Стоимость отличается в 7-8 раз, отметила эксперт.

«На территории России производить светодиоды только для отечественных потребителей достаточно сложно без поддержки государства», — подчеркнула Грекова.

Большинство местных компаний покупают кристаллы и корпуса за границей, а сборку производят в РФ. Такая продукция перестанет считаться российской после ужесточения требований для признания светодиода отечественным с 1 января.

До этого в России зафиксировали резкий скачок спроса на кондиционеры. За первую неделю продажи выросли на 64%.

Ранее россиянам рассказали, на сколько подорожала меблировка спальни в 2024 году.

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