Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские компании потеряли доступ к облаку Autodesk

РБК: девелоперы из России потеряли доступ к документации из облака Autodesk

close
100%
IB Photography/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые российские девелоперы потеряли доступ к облаку Autodesk BIM 360, а вместе с этим и доступ к хранимой там проектной документации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника среди застройщиков.

Известно, что Autodesk заблокировала те компании из России, которые не прекращали пользоваться ее решением, совершая покупки через третьи страны или посредством VPN.

Autodesk еще в марте 2024-го запретил пользоваться своими программными продуктами российским компаниям. Такое решение было принято после того, как американская компания официально объявила о заморозке своей деятельности в РФ в связи с началом специальной военной операции на Украине. В октябре прошлого года Autodesk ликвидировала юридическое лицо — ООО «Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)» на территории России.

Продукты компании, такие как AutoCAD, Autodesk 3ds Max, программы Autodesk Revit (Revit Architecture, Revit Structure и Revit MEP), использовались многими российскими инженерами в различных сферах промышленности, включая машиностроение, строительство и др.

При отключении пользователей из России от своей системы Autodesk может удалить их учетные записи или стереть все данные, хранящиеся в этом облаке.

Ранее россиянам запретили пользоваться пиратскими копиями AutoCAD.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами