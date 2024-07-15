Российские компании потеряли доступ к облаку Autodesk

Некоторые российские девелоперы потеряли доступ к облаку Autodesk BIM 360, а вместе с этим и доступ к хранимой там проектной документации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника среди застройщиков.

Известно, что Autodesk заблокировала те компании из России, которые не прекращали пользоваться ее решением, совершая покупки через третьи страны или посредством VPN.

Autodesk еще в марте 2024-го запретил пользоваться своими программными продуктами российским компаниям. Такое решение было принято после того, как американская компания официально объявила о заморозке своей деятельности в РФ в связи с началом специальной военной операции на Украине. В октябре прошлого года Autodesk ликвидировала юридическое лицо — ООО «Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)» на территории России.

Продукты компании, такие как AutoCAD, Autodesk 3ds Max, программы Autodesk Revit (Revit Architecture, Revit Structure и Revit MEP), использовались многими российскими инженерами в различных сферах промышленности, включая машиностроение, строительство и др.

При отключении пользователей из России от своей системы Autodesk может удалить их учетные записи или стереть все данные, хранящиеся в этом облаке.

Ранее россиянам запретили пользоваться пиратскими копиями AutoCAD.