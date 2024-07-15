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Россия резко нарастила ввоз яблок из-за рубежа

Россия увеличила импорт яблок почти вдвое

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Depositphotos

Поставки импортных яблок на российский рынок по итогам июня выросли в 1,8 раза в годовом выражении, достигнув 42 тыс. тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Для сравнения: за первый летний месяц 2023-го в Россию ввезли 23,3 тыс. тонн яблок из-за рубежа. В мае этого года поставки составили 38 тыс. тонн.

Ключевым поставщиком яблок на отечественный рынок является Турция. В июне она отправила в РФ 9,7 тыс. тонн этих фруктов. Второе место по объему поставок занимает ЮАР с 7,2 тыс. тонн. Топ-3 замыкает Сербия (6,4 тыс. тонн).

Также Россия в июне активно закупала яблоки у Сербии (6,4 тыс. тонн), Китая (4,2 тыс. тонн) и Узбекистана (1,7 тыс. тонн).

С начала года в РФ заметно выросли цены на фрукты и овощи. В частности яблоки подорожали на 30%.

До этого стало известно, что Северная Корея планирует начать поставки яблок на российский рынок.

Ранее в России подскочили продажи кваса.

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