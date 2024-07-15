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У российских компаний растут траты на привлечение массового персонала

«Ъ»: в России у компаний увеличиваются траты на привлечение массового персонала

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Shutterstock/puhhha

Российские компании вынуждены тратить все больше средств на привлечение массового персонала. Об этом со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Росэксперт» сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным исследования, составленным по результатам опроса более сотни компаний разных секторов экономики, траты на неоднократное закрытие одной вакансии в сегменте массового персонала в течение года могут в итоге сравняться с расходами на подбор руководителя. В среднем уровень укомплектованности персоналом в российских компаниях в настоящее время составляет 93%. Наиболее востребованной категорией сотрудников является именно массовый персонал, дефицит которого составляет 8%.

Нехватка работников приводит к увеличению зарплатных предложений со стороны компаний и ускоряет текучку кадров.

По данным сервиса «Авито Работа», на которые ссылается издание, количество размещенных вакансий по ряду позиций массового персонала в течение года увеличилось на 200–300%.

До этого сообщалось, что гарантии соцпакета оказались для россиян важнее более высокой зарплаты.

Ранее сообщалось, что в России резко возросли зарплаты мигрантов в промышленности.

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