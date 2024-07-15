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Юрист рассказал, как российским пенсионерам можно списать свои долги

Юрист Шефер: пенсионеры могут списать долги через процедуру банкротства

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Shutterstock/Champion studio

Российские пенсионеры для списания долгов могут прибегнуть к процедуре банкротства. Об этом юрист Александр Шефер рассказал «Российской газете».

По его словам, если совокупный долг гражданина составляет от 25 тысяч до одного миллиона рублей, он имеет право на списание обязательств без суда, через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). При этом основным доходом должна быть пенсия или другие социальные выплаты. Также у гражданина не должно иметься имущество, которое можно взыскать. Кроме того, должник не может исполнить свои обязательства свыше семи лет и в отношении него на момент обращения в МФЦ не возбуждено никаких производств.

Юрист отметил, что если физическое лицо не соответствует критериям для внесудебного банкротства, имеется возможность банкротства через суд. Однако подобный вариант предполагает многочисленные затраты, в том числе расходы на сбор документов, пошлинный сбор, торги, отправление писем по почте и юридические услуги.

До этого сообщалось, что в январе — июне 2024 года банкротами в России были признаны 4363 юридических лица, что на 40% превышает показатель за аналогичный прошлогодний период.

Ранее банк «Траст» потребовал банкротства экс-главы «Открытия» Аганбегяна.

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