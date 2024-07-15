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Россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости

Экономист Жукова предрекла рост цен на молоко в магазинах РФ на 0,5% в августе

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Depositphotos

В августе цены на молоко в российских магазинах вырастут на 0,3-0,5% по сравнению с июлем. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой маркетинга университета «Синергия» Евгения Жукова. Она оценила, как изменится стоимость других товаров первой необходимости.

«В 2023 году сократилось поголовье скота, фермеры испытывали трудности с получением кредитов, сохранялись сложности с поставками кормов. Все это привело к тому, что себестоимость производства молока продолжает увеличиваться. Но учитывая, что молоко относится к товарам первой необходимости, государство не допустит резкого повышения цен на молоко», — отметила Жукова.

По ее словам, цены на сливочное масло продолжат расти на 1-1,3% в месяц, и в таких условиях покупатели могут переходить на спреды и маргарин, которые более дешевые, чем масло без растительных жиров.

Экономист уточнила, что производство сыров в России увеличивается, но цена на них также продолжает умеренно возрастать — до 0,3% в месяц. Жукова объяснила это удорожанием сырья для производства сыра. По ее словам, натуральный качественный сыр не может стоить дешево. При покупке сыров экономист рекомендовала обращать внимание на состав (без добавления растительных жиров), а также на название «сыр», а не «сырный продукт», который изготавливается не из 100% животного молока, а с добавлением заменителей.

По оценке Жуковой, соль в августе подорожает на 0,3-0,5%, сахар — на 1,4-1,7%, подсолнечное масло — на 0,2-0,5%. Экономист сочла, что мука, рис и гречка прибавят в стоимости 0,5-0,7%, а говядина, свинина и яйца — 0,6-0,8%.

Ранее экономист сообщил о заметном ускорении инфляции в России.

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