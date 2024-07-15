Россияне рассказали, как им работается в жару

Только 7% опрошенных россиян отметили очень высокую работоспособность в жаркую погоду. Это следует из опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка». Результаты есть у «Газеты.Ru».

25% респондентов высоко мотивированы. 40% оценивают мотивацию работать летом на среднем уровне, 17% — ниже среднего. 11% назвали свою работоспособность низкой.

В Москве и Московской области 7% оценили свою работоспособность как очень высокую. 27% назвали ее высокой, 39% — средней, 14% — ниже среднего, а 13% — низкой.

45% опрошенных отметили, что им нравится работать летом из-за хорошей погоды. 37% россиян уточнили, что их мотивирует большое количество солнечного света, а 25% нравится много двигаться. Возможность работать на природе отметили 16% респондентов. Большое количество летних развлекательных мероприятий после работы выделили 13% опрошенных.

63% уверены, что работать им мешает жаркая погода и духота. 52% опрошенных все лето думают о поездке в отпуск. 37% хочется уделять больше времени развлечениям и хобби. 28% жалуются на замедление рабочих процессов из-за отпусков других сотрудников, а 14% признались, что летом сложнее работать из-за школьных каникул и желания провести время с детьми.

Опрос был проведен в июле 2024 года среди более чем 3,5 тыс. россиян.

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