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Россиянам рассказали, кто будет платить ипотеку при разводе

Адвокат Бахилин посоветовал указать в договоре плательщика ипотеки при разводе

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В случае развода платить ипотеку будут оба супруга или один из них при достижении такой договоренности. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат компании «Юков и партнеры» Илья Бахилин.

«Если супруги еще не успели развестись, они могут заключить брачный договор по поводу ипотечной квартиры. В нем они по своему усмотрению решают, кому перейдет эта квартира и кто продолжит за нее платить. Это самый лучший вариант. После того как развод уже состоялся, бывшие супруги могут заключить только соглашение о разделе имущества. Такое соглашение может быть заключено и во время брака», — отметил Бахилин.

По его словам, к этому соглашению нотариусы подходят более осторожно, чем к брачному договору. Адвокат уточнил, что нотариусы часто требуют соблюдения относительного равенства долей в квартире и компенсационных выплат супругу, у которого осталось меньше имущества. Но адвокат назвал это не обязательным условием. По его словам, в любом случае соглашение о разделе имущества обычно стоит дороже, чем брачный договор. Бахилин отметил, что после заключения как брачного договора, так и соглашения о разделе имущества потребуется согласие банка на раздел кредита, особенно если супруги договорились, что ипотечная квартира вместе с выплатой кредитора переходит одному из них.

​Если достичь соглашения супругам не удалось, каждый из бывших супругов может подать в суд на раздел имущества, подчеркнул адвокат. Он сказал, что в этом случае суд скорее всего признает за каждым из них по ½ доли на квартиру, и кредит бывшие супруги должны будут продолжить платить вместе.

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