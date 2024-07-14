Для пострадавших от стрельбы на митинге Трампа собрали более $1 млн

Более одного миллиона долларов было собрано для пострадавших во время стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа. Информация об этом опубликована на странице для сбора средств на платформе Gofundme.

После инцидента на платформе был организован сбор для пострадавших во время стрельбы. Изначально инициаторы сбора планировали собрать один миллион долларов. Спустя 12 часов после происшествия сделали около 2,3 тысячи человек на общую сумму порядка $177 тысяч.

«Собрано $1067974 США», — говорится в сообщении на сайте.

На настоящий момент пожертвования сделали почти 15 тысяч человек. Самое крупное пожертвование составило 50 тысяч.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. Также пострадали еще трое человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее в доме подозреваемого в атаке на Трампа нашли материалы для создания бомб.