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Следователи продвинулись в расследовании дела о повреждении Balticconnector

В Финляндии сообщили о прогрессе в деле о повреждении Balticconnector

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Finnish Border Guard/Reuters

Старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи заявил, что расследование по делу о повреждении газопровода Balticconnector продвинулось вперед. Его слова приводит Yle.

При этом, по его словам, результаты расследования станут известны не раньше осени текущего года.

Отмечается, что правоохранительные органы расследуют дело по статье причинение ущерба в тяжкой форме. Следствие, главным образом, выясняет маршрут контейнеровоза Newnew Polar Bear, следовавшего под флагом Гонконга.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы перекрыли. Спустя два дня норвежские сейсмологи заявили, что с некоторой вероятностью зафиксировали взрыв магнитудой 1 в районе Balticconnector. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

В ноябре Финляндия пришла к выводу, что повредить газопровод мог якорь китайского судна Newnew Polar Bear. Подробнее о результатах расследования аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в Финляндии построят два новых корабля для охраны Balticconnector.

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