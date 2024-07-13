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ЦБ: иностранцы заинтересованы в обмене заблокированных средств

В ЦБ отметили высокий спрос нерезидентов на обмен замороженными активами

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Максим Блинов/РИА Новости

Банк России наблюдает высокий спрос иностранных нерезидентов на обмен замороженными активами. Об этом сказал в эфире телеканала РБК заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния.

«Спрос довольно высокий со стороны иностранных нерезидентов, которые могут сейчас участвовать в этом механизме обмена замороженными активами», — заявил он.

По словам зампреда ЦБ, нерезиденты «взяли паузу». Габуния отметил, что в настоящее время они уточняют отдельные юридические позиции на соответствие требованиям регуляторов тех стран, в которых прошли регистрацию.

Габуния также выразил надежду, что частные лица получат возможность выйти из той ситуации, в которой они оказались.

Президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года подписал указ, согласно которому часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов можно «обменять» на замороженные активы россиян.

До этого глава миссии Международного валютного фонда на Украине Гэвин Грей заявил, что решение стран Запада использовать доходы от замороженных российских активов для нужд Киева несет угрозу для функционирования международной валютной системы. Причиной тому он назвал недостаток правовой базы.

Ранее Медведев назвал хищение государственных активов поводом для объявления войны.

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