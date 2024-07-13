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«Газпром» назвал объем транзита газа для Европы через Украину

«Газпром»: транзит российского газа через Украину составил 42,4 млн кубометров

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Gleb Garanich/Reuters

«Газпром» 13 июля подает газ в Европу через украинскую территорию в объеме 42,4 млн куб. м в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные российской компании.

Прокачка топлива идет через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на транзит через ГИС «Сохрановка» вновь была отклонена украинской стороной, сообщили в «Газпроме».

В пятницу, 12 июля, объем подачи газа по направлению также составил 42,4 млн куб. м в сутки.

Срок действия контракта на поставки газа в Европу через Украину истекает в конце текущего года. Согласно источникам немецкой деловой газеты Handelsblatt, ЕС изучает возможность заключения нового соглашения с «Газпромом».

По итогам первых двух кварталов импорт российского газа в Европу взлетел на 27%, до 15,4 млрд куб. м. Поставки осуществлялись по двум маршрутам: через Украину и через «Турецкий поток».

Ранее «Газпром» сообщил о рекордных объемах поставок газа россиянам.

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