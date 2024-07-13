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Министр нефти Индии призвал сократить зависимость страны от импорта углеводородов

Министр Пури: Индии необходимо сократить зависимость от импорта нефти и газа

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Shutterstock

Индия должна активнее развивать добычу нефти и газа на собственных территориях, чтобы сократить зависимость от импортных углеводородов, заявил индийский министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури. Его слова приводит телеканал NDTV.

«Мне кажется странным, что Индия так сильно зависит от импорта нефти, несмотря на имеющиеся у нас обильные геологические ресурсы. <…> Наши усилия должны быть сосредоточены на обнаружении новых ресурсов», — подчеркнул министр.

По словам Пури, в осадочных бассейнах страны содержится порядка 651,8 млн тонн сырой нефти и 1138,6 млрд куб. м природного газа. При этом к настоящему моменту разведано лишь около 10% площади бассейна Индостана.

Сейчас Индия обеспечивает около 85% своих потребностей за счет закупок сырой нефти у других стран. Ключевым поставщиком топлива является Россия.

До этого сообщалось, что Индия ведет переговоры с Россией о долгосрочной сделке по импорту нефти.

Ранее стало известно, сколько Индия сэкономила за два года на закупках российской нефти.

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