Стало известно, во сколько обойдется пляжный тур в Европу в августе

Самым дешевым европейским направлением для пляжного отдыха в августе является Греция. Поездка в эту страну на неделю обойдется минимум в 200 тыс. рублей на двоих, пишет АТОР.

Стоимость тура в Грецию на 7 ночей с проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками стартует от 41 тыс. рублей за двух человек. Покупка авиабилетов обойдется еще в порядка 160 тыс. рублей.

Чуть дороже обойдется пляжный отпуск во Франции. Минимальная цена тура с аналогичными условиями составляет 61 тыс. рублей. Вместе с перелетом такая поездка обойдется примерно в 250 тыс. рублей.

Популярным европейским направлением среди россиян остается Италия. Недельная поездка по турпакету на Сицилию вдвоем в августе 2024 года обойдется минимум в 215 тыс. рублей, в Сорренто и на Амальфитанское побережье — в 380 тыс. рублей.

Тур в Испанию на 7 ночей можно приобрести за 282 тыс. рублей на двоих.

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