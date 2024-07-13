Из торговых сетей убрали контрафактные бутылки минеральной воды «Ессентуки»

В 2024 году из российских торговых сетей пропали контрафактные бутылки минеральной воды «Ессентуки», но подделки все еще остаются в несетевой рознице. Об этом заявил в интервью РБК гендиректор компании «Холдинг Аква» Святослав Вильк.

Отмечается, что еще в 2019 году 80% минеральной воды, представленной в магазинах, не соответствовало фирменному названию.

Глава «Кавминкурортресурсов» Евгений Левицкий заявлял, что чаще всего подделывали бренды минеральной воды «Ессентуки» и «Славяновская». Бутылок «Ессентуков» на полках магазинов было в два-три раза больше по сравнение с тем, сколько воды добывалось в границах Ессентукского месторождения. В 2019 году Роспатент запретил 19 компаниям использовать название «Ессентуки» для своей продукции, поскольку используемая ими вода не добывалась из скважин указанного месторождения.

Позднее для борьбы с поддельной продукцией государство приняло решение обязать компании маркировать воду в системе «Честный знак», с 1 декабря 2021 года производители и импортеры должны были наносить коды Data Matrix на бутылки с минеральной водой. С 1 марта 2023 года передача данных в систему маркировки о продаже воды стала обязательной для торговых сетей и магазинов.

Ранее сообщалось, что российскому бизнесмену грозит шесть лет колонии за торговлю контрафактными сигаретами.