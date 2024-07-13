В Китае заявили, что антироссийские санкции ведут к дедолларизации

Санкции в отношении России привели к тому, что американский доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты. Об этом сообщает китайское издание Asia Times, проанализировав заявления министра финансов США Джанет Йеллен.

«Исключительные меры Соединенных Штатов и их союзников против РФ привели в замешательство крупные страны-держатели резервов» — приводит издание слова министра.

Йеллен также отметила, что, хотя страны Глобального Юга и не могут полностью отказаться от использования доллара, большая их часть уже не желает работать с ним. Причиной этому, пояснила она, в определенной степени является проводимая БРИКС политика по ослаблению американской валюты.

Автор статьи при этом подчеркивает, что решение Вашингтона заморозить часть валютных резервов России стало сродни пересечению красной линии для многих крупных инвесторов.

В публикации Asia Times говорится, что складывающаяся ситуация указывает на то, что Йеллен не без причины боялась дедолларизации, поскольку процесс уже запущен.

До этого независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр заявила, что действия Соединенных Штатов запустили процесс дедолларизации мировой экономики.

Ранее РФ и Азербайджан заговорили о переходе в расчетах на нацвалюты.