Китайский экспорт в Россию вырос второй месяц подряд

Экспорт китайских товаров в Россию за июнь вырос на 5,1% год к году, достигнув 70,23 млрд юаней. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Объем поставок по направлению увеличивается уже второй месяц подряд. Так, в мае прирост составил 1,8% в годовом выражении. Это свидетельствует о том, что странам удалось преодолеть спад торговли в марте—апреле, вызванный проблемами с расчетами, отмечают аналитики.

Всего по итогам первых двух кварталов китайский экспорт в РФ вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 366,81 млрд юаней.

По итогам прошлого года Россия вошла в топ-10 стран по размеру торгового профицита. РФ заняла седьмое место с чистыми доходами от торговли в размере $121 млрд. Тройку лидеров составили Китай, Германия и Ирландия.

Ранее сообщалось о падении грузооборота российских портов.