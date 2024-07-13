Стало известно, сколько зарабатывают самые обеспеченные россияне

Средний душевой доход самых обеспеченных россиян составляет 227 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

Доля богатых россиян составляет 10% от общего населения страны. Каждый пятый (20%) из них ежемесячно получает 300–400 тыс. рублей, чуть меньше — 18% — имеют доход в размере 100–200 тыс. руб. в месяц.

Доходами выше 900 тыс. рублей могут похвастаться 8–9% обеспеченных россиян.

Ранее россияне рассказали, что за последние несколько месяцев их трудовые доходы увеличились. Рост зарплат почувствовали 29% опрошенных.

До этого эксперты назвали уровень заработной платы, позволяющей получить максимум пенсионных баллов в 2024 году. Ежемесячный доход в размере 186 тыс. рублей даст 10 баллов.

Ранее стало известно, удерживает ли наличие кредита от смены работы.