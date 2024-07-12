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«Росатом» начал эксплуатацию ядерного топлива с минорными актинидами

В Белоярской АЭС впервые загрузили топливо с добавлением минорных актинидов

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Павел Лисицын/РИА Новости

В реактор Белоярской АЭС впервые загрузили тепловыделяющие сборки с уран-плутониевым Мокс-топливом с добавлением минорных актинидов, сообщает пресс-служба «Росатома».

Специально для этого в конце 2023 года на Горно-химическом комбинате «Росатом» изготовили и проверили 3 экспериментальных Мокс-твс с содержанием Америция-241 и нептуния-237.

По словам директора Белоярской АЭС Ивана Сидорова, следующая микрокампания ректора БН-800 позволит экспериментально подтвердить возможность утилизации минорных актинидов в промышленных масштабах.

«Возможность ликвидации минорных актинидов — преимущество реакторов на быстрых нейтронах, позволяющее снизить объемы радиоактивных отходов от всей инфраструктуры ядерного топливного цикла эксплуатации АЭС», — сказал он.

Ученые считают, что выжигание минорных актинидов позволит достичь радиационной эквивалентности исходного уранового сырья и ядерных отходов, подлежащих изоляции, за 300 лет (быстрее в 2300 раз).

Как отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов, только в России из всех стран мира создается целая энергетическая система IV поколения на базе пространственного замкнутого ядерного топливного цикла.

«Новые технологические решения позволят полностью использовать энергетический потенциал уранового сырья, а также обладают новым уровнем безопасности», — рассказал генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков.

В «Росатоме» подчеркнули, что в качестве топлива реакторы на быстрых нейтронах могут использовать не только обогащенный уран, но и вторичные продукты ядерного топливного цикла, в который входят обедненный уран и плутоний.

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