В Сбере заявили о росте интереса россиян к фондовому рынку

Во втором квартале 2024 года россияне открыли в Сбере 308 тыс. новых брокерских счетов. Это в полтора раза больше, чем в первом квартале этого года и почти втрое больше, чем во втором квартале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В компании отметили, что во втором квартале интерес россиян сместился в сторону облигаций, а биржевые фонды вошли в топ-3 инструментов в портфелях клиентов Сбера.

Объем активов на брокерских счетах за квартал уменьшился на 2%. В Сбере это связали с переоценкой рынков. При этом в банке отметили, что за счет притока новых средств от частных инвесторов снижение активов от переоценки было практически компенсировано.

Также в компании отметили, что инвесторы продолжают активно открывать новый вид индивидуальных инвестиционных счетов — ИИС третьего типа, доступный с 1 января этого года.

Доля акций в портфелях инвесторов в Сбере за второй квартал незначительно снизилась — с 48,7 до 46,3%. В Сбере полагают, что такая динамика обусловлена переоценкой стоимости акций.

В то же время за прошедший год доля акций в портфелях инвесторов выросла на 1,2% — 1 июня 2023 года было 45,1%.

Кроме того, в компании сообщили, что инвесторы стали обращать внимание на долговые инструменты. В третьем квартале доля облигаций в портфелях частных инвесторов в Сбере выросла с 36,2 до 36,8%. В мае она достигала 37%.

Таким образом, инвесторы нарастили вложения в долговой рынок во втором квартале, констатировали в Сбере.

По итогам второго квартала частные инвесторы увеличили вложения в биржевые фонды более чем на треть — до 90 млрд рублей. В компании это назвали абсолютным рекордом — по итогам первого квартала вложения составляли 67 млрд. В результате биржевые фонды вышли на третье место по объему активов в портфелях клиентов Сбера, уступив только вложениям в акции и облигации.

Директор Управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова считает, что россияне становятся более прагматичными инвесторами, стараются подходить к вложениям рационально и стратегически.

Она напомнила, что в июне звучали мнения о возможном повышении ЦБ ключевой ставки.

«Это оказывало давление на рынок. Еще лет пять назад в такой ситуации инвесторы бы просто ушли с рынка, а сейчас они используют снижение на долговом рынке как возможность вложиться в облигации, зафиксировать высокие ставки по ним и затем заработать на росте при смягчении риторики регулятора и последующем снижении ставки», — добавила Кубезова.