Грузооборот российских портов сократился

Объем перевалки грузов в российских портах по итогам января — июня снизился на 3,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 448,6 млн тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП).

В основном грузооборот упал за счет сокращения отгрузок пищевых грузов (-12,1%), угля (-12%), а также нефти и нефтепродуктов (-1,5% и -9,6% соответственно).

Наиболее серьезные потери потерпел Азово-Черноморский бассейн (АЧБ), где обработка грузов за период сократилась на 8% год к году. В Арктическом бассейне показатель снизился на 4,7%, в Дальневосточном — на 2,1%.

Между тем грузооборот морских портов Каспийского и Балтийского бассейнов, напротив, увеличился. Прирост составил 23,4% и 1,3% соответственно.

До этого эксперт назвал условия для существенного прогресса в перевозках по Севморпути.

Ранее товарооборот России и стран ШОС установил новый рекорд.