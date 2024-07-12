Россияне вошли в топ-3 по турпотоку на Кубу

Российский турпоток на Кубу за январь — июнь подскочил на 67% год к году. Об этом пишет АТОР со ссылкой на советника по туризму посольства республики в РФ Кристину Леон Изнагу.

За шесть месяцев Кубу посетили почти 113 тыс. россиян. Относительно аналогичного периода доковидного 2019 года поток путешественников из России на остров вырос на 47%.

В результате РФ вошла в топ-3 въездных рынков страны.

По прогнозам аналитиков, к концу текущего года россияне обновят рекорд по количеству прибытий на Кубу. Исторический максимум был установлен в 2023-м и составил почти 185 тыс. визитов.

Между странами установлено прямое авиасообщение. Рейсы вылетают из Москвы по трем направлениям: Гавана, Варадеро и Кайо-Коко. Перевозки осуществляют три авиакомпании.

До этого выяснилось, что порядка 7% россиян этим летом планируют взять кредит, чтобы оплатить путешествие.

Ранее стало известно, в какую страну россияне стали чаще летать в командировку.