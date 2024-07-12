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В России перестанут выпускать детское питание Heinz

«Черноголовка» в сентябре прекратит выпуск детского питания под брендом Heinz

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Варвара Гертье/РИА Новости

«Черноголовка» прекратит выпуск детского питания под брендом Heinz в сентябре, вместо него запустит бренд Gipopo. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Генеральный директор ГК «Черноголовка» Наталия Сахнина сообщила, что компания разработала бренд таким образом, чтобы обеспечить преемственность для потребителя — в рецептурах, качестве продукции и дизайне упаковки. Первая партия поступит в торговую сеть уже в августе.

В марте 2024 года «Черноголовка» купила у компании Heinz бизнес детского питания в России. Соглашение предусматривало переходный этап: «Черноголовка» могла продолжать выпуск продукции Heinz в течение шести месяцев после сделки.

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