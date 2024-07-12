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В России оценили уровень финграмотности населения

Эксперт НИФИ Минфина Сергейчик: 70% россиян имеют хороший уровень финграмотности

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Shutterstock

Большинство россиян (70%) обладают средним или высоким уровнем финграмотности, заявил глава дирекции финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Михаил Сергейчик. Его слова приводит ТАСС.

При этом процент населения с хорошим уровнем цифровой финансовой грамотности оказался заметно выше — 90%. Здесь речь в первую очередь идет о взвешенном подходе к принятию решений при использовании финансовых продуктов онлайн.

«Казалось бы, неплохие результаты. Можно говорить, что цель практически достигнута. Но это не так. Предстоит многое изменить в поведении людей», — отметил Сергейчик.

Россиян еще предстоит приучить к грамотному долгосрочному финансовому планированию и постоянному развитию своих финансовых компетенций, констатировал эксперт.

До этого сообщалось, что объем наличных денег в России упал до исторического минимума.

Ранее россияне набрали ипотек и потребкредитов.

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