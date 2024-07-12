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Россияне оценили важность чека при покупке товаров

«Консоль.Про»: 60% россиян забывают о чеке при покупке товаров

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Depositphotos

При покупке товаров 29% опрошенных россиян не обращают внимание на чек, а 60% и вовсе забывают о нем и оплачивают товары без подтверждающих документов. Это следует из опроса аналитического центра «Консоль.Про» (результаты есть у «Газеты.Ru»).

11% опрошенных считают чек важным при покупке товаров. Несмотря на это, половина всех респондентов знает о последствиях отсутствия чека. При этом среди абсолютного большинства респондентов, которые не придают чеку особого внимания, только четверть будет пытаться оформить возврат товара в правовом поле: каждый десятый обратится в суд, а 15% — в полицию. Еще треть не планирует предпринимать никаких шагов, а 36% ограничатся написанием гневного отзыва о продавце в доступных сервисах.

Чаще всего без чека россияне покупают товары ручной работы. 42% респондентов готовы пойти на такой шаг, если у производителя будет хорошая репутация в интернете, а 25% согласны довериться ему, если он является другом или личным знакомым. Интересно, что товары ручной работы в каждом третьем случае опрошенные приобретают у самозанятых.

Россияне в небольших количествах и нечасто покупают товары ручной работы. Почти треть (29%) приобретают их раз в несколько месяцев, а каждый четвертый — три или четыре раза в месяц. Чаще всего россиян интересуют продукты питания ручной работы (44%), одежда и аксессуары (38%), а также предметы мебели (14%). По заверениям опрошенных, почти половина в год тратит на такие товары до 60 тыс. рублей, еще 28% — от 60 тыс. до 120 тыс. рублей.

Опрос проводился в июле 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1208 россиян из крупных городов (с населением свыше 1 млн человек).

Ранее экономист сообщил о заметном ускорении инфляции в России.

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