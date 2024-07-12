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Стало известно, сколько россиян скрывают от начальства подработку

Более четверти опрошенных россиян не хотят рассказывать начальству о подработке

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Depositphotos

Почти треть — 32% — опрошенных россиян сообщали о своей подработке начальнику. 27% не намерены рассказывать о дополнительной занятости ни при каких обстоятельствах. Это следует из опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка».

9% респондентов тоже рассказывали, но когда их спросили напрямую об этом. Еще 32% пока не раскрывали свой секрет, но поделятся им, если их спросят.

Главной причиной не говорить о подработке является боязнь, что станет больше задач на работе. Так ответили 37% участников опроса. По 23% боятся осуждения со стороны коллег и сокращения заработной платы. У 15% не разрешено совмещать основную рабочую деятельность с подработкой, а 12% и вовсе боятся увольнения.

«Подработка позволяет россиянам получать дополнительный доход, а компаниям упрощает работу с временным персоналом. Этот тренд будет только расти в будущем году. Официальное оформление подработки, которое позволяет защитить не только интересы исполнителя, но и работодателя, доступно в формате самозанятости», — отметил заместитель генерального директора «Работа.ру» и операционный директор «Подработки» Александр Ветерков.

Опрос был проведен в июле 2024 года. В нем приняли участие более 3 500 пользователей сервисов из всех регионов России.

Ранее стало известно, почему россияне хотят вернуться на прошлую работу.

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