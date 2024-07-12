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Россиянам назвали риски при продаже ипотечной квартиры

Сенатор Епифанова назвала задержку сделок риском для продавцов ипотечных квартир

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый риск россиян, которые продают ипотечную квартиру, связан с опасением не перекрыть долг по жилищному кредиту, если стоимость недвижимости когда-то была искусственно завышена. Такие схемы практиковались, чтобы получить кредит без первоначального взноса. Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

«Второй риск возникает, когда сделка купли-продажи затягивается, а заемщик рассчитывал продать квартиру быстро и не планировал ипотечных платежей. Риски покупателя, как правило, связаны с недобросовестностью продавца. Отмечу, что российские банки выстроили понятную и прозрачную систему продажи ипотечных квартир, и риски клиентов стараются минимизировать», — отметила сенатор.

По ее словам, лучше и безопаснее всего проводить сделку по продаже ипотечной квартиры при непосредственном участии банка-кредитора, который подстрахует и покупателя, и продавца.

По оценке Епифановой, на вторичном рынке недвижимости доля квартир, находящихся в залоге банков, составляет примерно 20% от общего числа. Сенатор отметила, что ипотечные квартиры продают по разным причинам: кто-то меняет место жительства, у кого-то возникают финансовые трудности. Сенатор подчеркнула, что существует несколько вариантов продажи ипотечных квартир — продает сам заемщик с согласия банка или непосредственно банк продает с торгов.

Епифанова посоветовала не тянуть время, если необходимость продать ипотечную квартиру возникла в силу серьезных финансовых проблем. По словам эксперта, медлить и копить долг по ипотеке опасно, поскольку сами по себе подобные ситуации не решаются. Сенатор добавила, что ипотечную квартиру без просрочки продать возможно, хоть и не просто найти покупателей на такое жилье, а вот квартиру с длительной просрочкой продать практически не реально. Тем не менее продажа ипотечных квартир — распространенная практика, и проходит непременно с согласия банка, что снижает риски, заключила сенатор.

До этого россиянам рассказали, как продать квартиру в ипотеке.

Ранее сенатор рассказала, стоит ли брать вторую ипотеку.

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