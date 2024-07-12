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Россияне набрали ипотек и потребкредитов

ЦБ: выдачи ипотеки в центре России ускорились перед завершением льготной ипотеки

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Центральном федеральном округе выдачи ипотеки в мае увеличились до 160 млрд рублей после 140 млрд рублей в апреле. В основном рост обеспечили программы господдержки: выдачи «Льготной ипотеки» выросли на 17%, а «Семейной ипотеки» – на 21%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

«Заемщики стремились взять кредит до ожидаемого изменения условий госпрограмм, в особенности до завершения массовой «Льготной ипотеки» с 1 июля 2024 года», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что выдачи потребкредитов россиянам тоже увеличились: в Центральном федеральном округе в мае портфель потребительских кредитов вырос на 107 млрд рублей (+2,3% после +2% в апреле). В пресс-службе связали эту тенденцию с сезонными тратами на отпуск. Там уточнили, что большой объем выдач по кредитным картам может также указывать на то, что люди стали больше пользоваться беспроцентным грейс-периодом для оплаты текущих расходов вместо других видов потребительских кредитов или траты сбережений, по которым они получают проценты. Чтобы ограничить долговую нагрузку заемщиков, ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с 1 сентября.

Сенатор Ольга Епифанова сказала «Газете.Ru», что потребительский кредит, который был взят под низкую ставку, заранее погашать в 2024 году невыгодно.

Ранее в ЦБ рассказали , как выгодно погасить кредиты при получении премии.

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