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В МВФ признали, что дефицит бюджета США стал слишком большим

МВФ: бюджетный дефицит США за последние годы стал слишком высоким

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Yuri Gripas/Reuters

Действия Соединенных Штатов в последние годы привели к тому, что дефицит бюджета страны стал слишком высоким. Об этом сообщила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, слова которой передает РИА Новости.

Она отметила, что в 2021-2022 годах Штаты приняли значимое налоговое законодательство, которое может оказать длящийся положительный эффект на американскую экономику. Но в то же время, как сказала Козак, теперь бюджетный дефицит оказался слишком высоким.

9 июля глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что госдолг США достиг критической отметки в $35 трлн, что делает практически невозможным продолжение заимствований. Также Пауэлл заявил о необходимости что-то предпринять для снижения уровня госдолга страны.

1 июля издание The National Interest писало, что рост госдолга США угрожает их обороноспособности и провоцирует кризис.

Ранее американский инвестор назвал госдолг США «гигантским».

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