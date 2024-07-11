В МВФ признали, что дефицит бюджета США стал слишком большим

Действия Соединенных Штатов в последние годы привели к тому, что дефицит бюджета страны стал слишком высоким. Об этом сообщила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, слова которой передает РИА Новости.

Она отметила, что в 2021-2022 годах Штаты приняли значимое налоговое законодательство, которое может оказать длящийся положительный эффект на американскую экономику. Но в то же время, как сказала Козак, теперь бюджетный дефицит оказался слишком высоким.

9 июля глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что госдолг США достиг критической отметки в $35 трлн, что делает практически невозможным продолжение заимствований. Также Пауэлл заявил о необходимости что-то предпринять для снижения уровня госдолга страны.

1 июля издание The National Interest писало, что рост госдолга США угрожает их обороноспособности и провоцирует кризис.

Ранее американский инвестор назвал госдолг США «гигантским».