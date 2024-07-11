Финансовые аналитики оценили результаты работы МТС за 1 квартал 2024 года

Цифровая экосистема МТС представила финансовые результаты за первый квартал этого года. Выручка по МСФО увеличилась на 17,4% год к году и составила 161,3 млрд рублей, при этом капитальные затраты компании выросли на 69%.

Независимый аналитик, автор Теlegram-канала «Инвестируй, или проиграешь» Юрий Козлов отметил в беседе с «Газетой.Ru», что в течение последних нескольких кварталов МТС активно инвестирует в развитие своих экосистемных сервисов, что является частью стратегии компании по выводу быстрорастущих бизнесов на биржу через IPO.

«В апреле этого года, как мы знаем, МТС успешно разместила акции своего дочернего МТС Банка, где спрос на бумаги превысил предложение почти в 15 раз. Это свидетельствует о высоком интересе инвесторов к быстрорастущим компаниям, поэтому такая стратегия и ставка на развитие экосистемы себя оправдывает», — сказал эксперт.

«Однако, как подчеркнул глава МТС Вячеслав Николаев, выход на биржу следует осуществлять при наличии значительной капитализации. В связи с этим, оператор активно инвестирует в развитие своих активов, чтобы впоследствии получить высокую стоимость за медиабизнес», — добавил Юрий Козлов.

Комментируя увеличение капитальных затрат МТС, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов пояснил, что этот показатель связан в первую очередь с двузначными темпами роста цифровых бизнесов и самой экосистемы МТС.

«Для того, чтобы поддерживать двузначные темпы роста бизнеса, требуется увеличение вложений. Телеком обеспечивает стабильный кэш компании, и для его поддержания в оптимальном состоянии сейчас нужны повышенные инвестиции», — сказал аналитик.

По его мнению, такая стратегия принесет компании результаты уже в ближайшие кварталы.

«Например, тот же успешный IPO МТС Банк стал в том числе результатом инвестиций группы компаний МТС в свои дочерние дочерние структуры», — отметил Суверов.

Он убежден, что экосистема будет расти «такими же высокими темпами благодаря инвестициям».

«Рост бизнеса и инвестиции это взаимосвязанные компоненты», — заключил эксперт.